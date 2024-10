GF, Maica via senza saluti. Shaila e Lorenzo toccate intime al Gran Hermano (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'esperimento dell'interscambio tra concorrenti del Grande Fratello italiano e il Gran Hermano spagnolo, che avrebbe dovuto portare almeno una ventata di novità, si è rivelato un flop completo. La partecipazione di Maica Benedicto, concorrente spagnola, si è conclusa in modo brusco e controverso, con un'uscita improvvisa e senza nemmeno un saluto ai compagni della Casa, scatenando una raffica di critiche da parte del pubblico e dei social. La giovane è stata chiamata nel confessionale e, senza troppe spiegazioni, è stata fatta uscire dal Grande Fratello italiano come se fosse stata squalificata. Nessun saluto ai concorrenti italiani, nessuna spiegazione ufficiale ai telespettatori, arrivata dopo qualche tempo sui social ufficiali del programma. Tvpertutti.it - GF, Maica via senza saluti. Shaila e Lorenzo toccate intime al Gran Hermano Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'esperimento dell'interscambio tra concorrenti delde Fratello italiano e ilspagnolo, che avrebbe dovuto portare almeno una ventata di novità, si è rivelato un flop completo. La partecipazione diBenedicto, concorrente spagnola, si è conclusa in modo brusco e controverso, con un'uscita improvvisa enemmeno un saluto ai compagni della Casa, scatenando una raffica di critiche da parte del pubblico e dei social. La giovane è stata chiamata nel confessionale e,troppe spiegazioni, è stata fatta uscire dalde Fratello italiano come se fosse stata squalificata. Nessun saluto ai concorrenti italiani, nessuna spiegazione ufficiale ai telespettatori, arrivata dopo qualche tempo sui social ufficiali del programma.

