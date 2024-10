G7, Leonardo Maria Del Vecchio: “Per noi fattore critico di successo è stabilire partnership con governi, istituzioni e ong” (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Per noi il fattore critico di successo è stabilire partnership con i governi, le istituzioni internazionali e locali, le Ong e le associazioni. Quando lavoriamo con i governi e con i partner giusti, possiamo avere un impatto che cambia la vita di molte persone e dell'economia. Un esempio è la collaborazione con l’Unhcr, nell’ambito della Sbircialanotizia.it - G7, Leonardo Maria Del Vecchio: “Per noi fattore critico di successo è stabilire partnership con governi, istituzioni e ong” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Per noi ildicon i, leinternazionali e locali, le Ong e le associazioni. Quando lavoriamo con ie con i partner giusti, possiamo avere un impatto che cambia la vita di molte persone e dell'economia. Un esempio è la collaborazione con l’Unhcr, nell’ambito della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Studio, europee non sono state l'Armageddon dei deepfake atteso - Le elezioni europee non sono state l'Armageddon dei deepfake che alcuni media avevano previsto. Eppure, in diverse parti d'Europa, i deepfake dei politici sono già diventati una parte critica del diba ... (ansa.it)

Addio all’obiettivo 1,5°C: la colpa è di politiche lente e poco ambiziose - Secondo uno studio su Nature Climate Change conclude che è impossibile l'obiettivo di contenere l'aumento di temperatura entro l'1,5 gradi. Il massimo a cui si può aspirare, con una probabilità inferi ... (ilbolive.unipd.it)