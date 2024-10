Fmi, il richiamo all’Italia : “Deve fare di più per ridurre il debito” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Invitiamo Paesi come l’Italia, che registrano livelli elevati di debito, a mostrare maggiore ambizione“. Queste sono le parole di Helge Berger, rappresentante del Dipartimento europeo del FMI. Sebbene il rapporto debito-PIL italiano sia diminuito significativamente rispetto ai massimi del 2020, rimane comunque a un livello elevato e, secondo le proiezioni, è previsto che aumenti leggermente nei prossimi cinque anni.Leggi anche: “Volevo essere abusata”. Il fedelissimo di Musumeci rilancia sui social un post choc su Elly Schlein Il Fondo Monetario Internazionale esorta il governo a esplorare politiche che possano contribuire a raggiungere questo obiettivo, tenendo conto della crescita economica. Ci sono riforme strutturali che potrebbero essere implementate per stimolare la crescita e, contemporaneamente, migliorare la situazione fiscale del Paese. Thesocialpost.it - Fmi, il richiamo all’Italia : “Deve fare di più per ridurre il debito” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Invitiamo Paesi come l’Italia, che registrano livelli elevati di, a mostrare maggiore ambizione“. Queste sono le parole di Helge Berger, rappresentante del Dipartimento europeo del FMI. Sebbene il rapporto-PIL italiano sia diminuito significativamente rispetto ai massimi del 2020, rimane comunque a un livello elevato e, secondo le proiezioni, è previsto che aumenti leggermente nei prossimi cinque anni.Leggi anche: “Volevo essere abusata”. Il fedelissimo di Musumeci rilancia sui social un post choc su Elly Schlein Il Fondo Monetario Internazionale esorta il governo a esplorare politiche che possano contribuire a raggiungere questo obiettivo, tenendo conto della crescita economica. Ci sono riforme strutturali che potrebbero essere implementate per stimolare la crescita e, contemporaneamente, migliorare la situazione fiscale del Paese.

