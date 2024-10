Filippo Turetta in Tribunale: «Si sottoporrà all'interrogatorio» domani nella seconda udienza del processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin (Di giovedì 24 ottobre 2024) Filippo Turetta sarà presente domani nell'aula dove si celebra il processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin e si sottoporrà all'interrogatorio. Confermata, dunque, la Ilgazzettino.it - Filippo Turetta in Tribunale: «Si sottoporrà all'interrogatorio» domani nella seconda udienza del processo per l'uccisione di Giulia Cecchettin Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sarà presentenell'aula dove si celebra ilper l'die siall'. Confermata, dunque, la

Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin : verrà interrogato - La decisione è stata fatta per evitare il più possibile una spettacolarizzazione mediatica del processo. Per i reati contestati, Filippo Turetta rischia l’ergastolo. A darne l’annuncio è stato il suo avvocato. Venezia, 24 ottobre 2024 – Filippo Turetta parteciperà alla seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin: per la prima volta il 22enne sarà presente di fronte ai giudici pubblicamente. (Ilrestodelcarlino.it)