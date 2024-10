Fabrizio Moro anticipa il “no” a Sanremo 2025 e attacca i rapper: “Salvo Geolier” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i fan c’è chi lo vorrebbe in gara nella sezione Big di Sanremo 2025, ma dal suo canto Fabrizio Moro nega la candidatura al Festival della Canzone condotto da Carlo Conti. L’occasione che il cantautore capitolino ha, di poter tornare a raccontarsi, parlando dei nuovi progetti nel mondo della musica e non solo, è un’intervista concessa a La Stampa. L’artista, nell’intervista, si schiera contro il fenomeno dei rapper nel mercato musicale di oggi. E il riferimento è al sistema di vendite nel mondo della musica, rivoluzionato dallo “streaming” – che a portata di mano dei più giovani penalizzerebbe le terze generazioni e la sua categoria. Complici, le copie digitali (inclusi gli ascolti in streaming online come su Spotify) vendute al posto dei dischi fisici. Superguidatv.it - Fabrizio Moro anticipa il “no” a Sanremo 2025 e attacca i rapper: “Salvo Geolier” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i fan c’è chi lo vorrebbe in gara nella sezione Big di, ma dal suo cantonega la candidatura al Festival della Canzone condotto da Carlo Conti. L’occasione che il cantautore capitolino ha, di poter tornare a raccontarsi, parlando dei nuovi progetti nel mondo della musica e non solo, è un’intervista concessa a La Stampa. L’artista, nell’intervista, si schiera contro il fenomeno deinel mercato musicale di oggi. E il riferimento è al sistema di vendite nel mondo della musica, rivoluzionato dallo “streaming” – che a portata di mano dei più giovani penalizzerebbe le terze generazioni e la sua categoria. Complici, le copie digitali (inclusi gli ascolti in streaming online come su Spotify) vendute al posto dei dischi fisici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Fabrizio Moro dice no a Sanremo 2025 : “Non competo con ragazzini” - . La critica alle piattaforme di streaming Uno dei punti centrali del pensiero di Fabrizio Moro è la critica alle piattaforme di streaming, che secondo lui hanno cambiato radicalmente il modo di fare e diffondere musica. “Ogni anno c’è il disco più streammato della storia della musica, ma è solo una bufala”, ha affermato, criticando il sistema di misurazione del successo basato sugli stream e non sulle vendite effettive. (Mistermovie.it)

“Sanremo? Non mi va di mettermi in fila insieme a ragazzini che hanno pubblicato un singolo. Il cantautorato della mia generazione sta per essere soppresso” : parla Fabrizio Moro - Oggi viviamo in un sistema malato, non c’è più gavetta. Il cantautorato della mia generazione sta per essere soppresso. A quali dinamiche si riferisce lo spiega poco dopo: ” Prima del Covid c’era più equilibrio fra chi aveva una carriera e un rapper con la catena al collo, appena arrivato, ma forte su social. (Ilfattoquotidiano.it)

Fabrizio Moro anticipa il “no” a Sanremo 2025 e attacca i rapper: “Salvo Geolier” - Fabrizio Moro svela i motivi del "no" a Sanremo 2025, dopo le partecipazioni al Festival: c'entra il fenomeno dei rapper, ma si salva Geolier. L'intervista ... (superguidatv.it)

Vincitore di Sanremo rifiuta di tornare all’Ariston: ecco perché non partecipa - Fabrizio Moro e la sua decisione sul Festival di SanremoFabrizio Moro, noto cantautore italiano e vincitore del Festival di Sanremo con più di due dec ... (assodigitale.it)

Amoroso ed Emma: il potente duetto sulle note di “Pezzo di cuore” - Emma ed Alessandra Amoroso hanno duettato sulle note di “Pezzo di cuore” al concerto “Per la Pace - Live contro le guerre”, esibendosi per la prima volta insieme dopo 3 anni. (105.net)