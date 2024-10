Disagi sulla “Telesina” per un incidente nel tratto casertano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosulla SS372 “Telesina” è temporaneamente chiuso al transito in entrambe le direzioni il tratto al km 5.150, a Dragoni, in provincia di Caserta, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e uno leggero per permettere la rimozione del primo. Una persona è lievemente ferita. Uscite obbligatorie a Pietra di Vairano e Vairano. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo Disagi sulla “Telesina” per un incidente nel tratto casertano proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Disagi sulla “Telesina” per un incidente nel tratto casertano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSS372 “” è temporaneamente chiuso al transito in entrambe le direzioni ilal km 5.150, a Dragoni, in provincia di Caserta, a causa di untra un mezzo pesante e uno leggero per permettere la rimozione del primo. Una persona è lievemente ferita. Uscite obbligatorie a Pietra di Vairano e Vairano. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo” per unnelproviene da Anteprima24.it.

