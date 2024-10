Delitti per emulazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mi sono convinto che certi dolorosi Delitti familiari, come i femminicidi, possono avvenire anche per imitazione e da persone che sembrano apparentemente normali. Persone che possono immedesimarsi sul comportamento di altri individui al loro stesso livello intellettuale e che si pensa possano trovarsi nella stessa incresciosa situazione personale propria. Perchè da sempre ci sono persone facilmente influenzabili che, essendo deboli di carattere, nonostante l' età e la cultura, possono avere il cervello ancora a livello pressochè adolescenziale: età in cui si impara ad agire sull' esempio delle persone familiari più grandi o che si frequentano, ancora incoscienti del bene e del maleParlo di casi particolari di incapacità di intendere e volere. Ilrestodelcarlino.it - Delitti per emulazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mi sono convinto che certi dolorosifamiliari, come i femminicidi, possono avvenire anche per imitazione e da persone che sembrano apparentemente normali. Persone che possono immedesimarsi sul comportamento di altri individui al loro stesso livello intellettuale e che si pensa possano trovarsi nella stessa incresciosa situazione personale propria. Perchè da sempre ci sono persone facilmente influenzabili che, essendo deboli di carattere, nonostante l' età e la cultura, possono avere il cervello ancora a livello pressochè adolescenziale: età in cui si impara ad agire sull' esempio delle persone familiari più grandi o che si frequentano, ancora incoscienti del bene e del maleParlo di casi particolari di incapacità di intendere e volere.

