Da Jil Sander a A$AP Rocky | facciamo chiarezza sulle ultime le collab di Moncler

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Cos’hanno in comune Edward Enninful,, Nigo e Rick Owens? Sono tutti entrati nell’orbita di, ospiti dell’evento City of Genius a Shangai. Un’esperienza immersiva articolata in dieci padiglioni, ognuno espressione di un particolare artista o creativo, per dar vita a dieci nuoveorazioni che spaziano tra diversi campi dell’arte e della tecnologia, coinvolgendo anche l’intelligenza artificiale e l’industria automobilistica. L’eventoGenius a Shangai La Shanghai Fashion Week si è conclusa il 20 ottobre con l’evento The City of Genius.Genius ha trasformato un antico cantiere navale, CSSC Pavillon, in una vera e propria città del futuro: ogni quartiere ospitava una diversa installazione, esibizione o performance dal vivo.