Cybersecurity e AI a Malta Fortinet incontra partner e clienti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) LA VALLETTA () (ITALPRESS) – Cybersicurezza e intelligenza artificiale. Sono stati questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato ada, leader globale nellache promuove la convergenza tra networking e sicurezza. All’interno del Hyatt Regency Hotel, a San Julian,hatoe rappresentanti di attività pubbliche e private dell’Isola dei Cavalieri.Ad aprire i lavori è stato Cesare Radaelli, Senior Channel Director Italy edi: “E’ un anno molto importante per– ha affermato – perchè stiamo spingendo su diverse tecnologie come Network Security, OT e SecOps. Abbiamo deciso di organizzare questo evento aperchè anche qui vediamo una richiesta crescente in termini di sicurezza informatica, ed è importante per noi essere sempre più presenti.