Cpi deferisce Mongolia all' Assemblea

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 19.22 La Camera preliminare della Corte Penale Internazionale ha rilevato che lanon avendo dato seguito al mandato d'arresto per Vladimir Putin non ha ottemperato alla richiesta di questa organizzazione, impedendole di esercitare le proprie funzioni e contravvenendo alle disposizioni dello Statuto di Roma. In considerazione della gravità della mancata cooperazione da parte dello Stato mongolo, la Camera ha ritenuto necessario deferire la questione all'degli Stati membri della Cpi.