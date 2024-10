"Con la tessera un bicchiere di vino con un panino". Così il Pd cerca nuovi elettori (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Cesano Boscone, il Partito democratico tenta di avvicinare qualche elettore offrendo pane, salame e vino a chiunque rinnovi o faccia la nuova tessera annuale Ilgiornale.it - "Con la tessera un bicchiere di vino con un panino". Così il Pd cerca nuovi elettori Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Cesano Boscone, il Partito democratico tenta di avvicinare qualche elettore offrendo pane, salame ea chiunque rinnovi o faccia la nuovaannuale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Con la tessera un bicchiere di vino con un panino". Così il Pd cerca nuovi elettori - A Cesano Boscone, il Partito democratico tenta di avvicinare qualche elettore offrendo pane, salame e vino a chiunque rinnovi o faccia la nuova tessera annuale ... (ilgiornale.it)

Pane, salame e tessera PD: in Lombardia il tesseramento sa di osteria - Pane, vino e salame per il tesseramento PD 2024: quando la politica locale riscopre i sapori della tradizione. (monza-news.it)

I vini del Concours de Bruxelles alla conquista di Milano - Ma anche i vini italiani saranno per lo più inconsueti ... mentre per i sommelier è previsto un biglietto ridotto (15 euro previa presentazione della tessera associativa). Il biglietto d’ingresso ... (ilgiornale.it)

Patente digitale al via, cosa c'è da sapere - (Adnkronos) - Al via da oggi la patente digitale. In attesa della piena operatività del Sistema di portafoglio digitale italiano, Sistema IT-Wallet, inizia il rilascio pubblico di documenti su IO, la ... (msn.com)

“Il vino è mio”. E la cena tra cognati sfocia in una rissa con morsi, sprangate e coltellate - Non contento, il cognato più anziano, di 66 anni, dopo essere stato morso alla spalla dal quarto cognato di 65 anni, ha afferrato una spranga di ferro e ha colpito alla testa il suo aggressore. Nella ... (ilfattoquotidiano.it)