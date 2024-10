Chi è Danielle di X Factor 2024? Età, vero nome e Instagram (Di giovedì 24 ottobre 2024) Consociamo Danielle, concorrente di X Factor 2024 L'articolo Chi è Danielle di X Factor 2024? Età, vero nome e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Danielle di X Factor 2024? Età, vero nome e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Consociamo, concorrente di XL'articolo Chi èdi X? Età,proviene da Novella 2000.

X Factor 2024 - Danielle arriva ai Live - Infatti, nonostante il cantante pesarese, con il brano “Amarsi un po’” di Lucio Battisti, abbia superato gli home visits di Manuel Agnelli (svoltisi a Domus Delicia, un rifugio di legno e pietra immerso tra le colline piacentine della Val Luretta), del cui team Danielle fa parte, il frontman degli Afterhours ha avuto un piccolo richiamo da fargli: «La cosa che mi fa venire dei dubbi – ha detto il giudice Agnelli – non è relativa al tuo talento o alla tua voce, che sono senz’altro notevoli. (Ilrestodelcarlino.it)

Il pesarese Danielle supera i Bootcamp di X Factor 2024 - Con "Il mare d'inverno", di Loredana Bertè, il musicista di Momabaroccio è riuscito a guadagnarsi una sedia grazie al giudice Manuel Agnelli. (Ilrestodelcarlino.it)

Il pesarese Danielle a X Factor 2024 guadagna 4 sì - Come ha detto lui durante la puntata di ieri sera, Daniel vive a Mombaroccio, in un casolare assieme ad alcuni amici, suonando, cantando e dormendo, suscitando subito simpatia nei giudici: “La grande musica nasce anche così – ha commentato scherzosamente Achille Lauro –, stando in mezzo a ‘piselli e patate’”. (Ilrestodelcarlino.it)