Calciomercato.it - Caos Bologna-Milan, la posizione della Lega: primo annuncio ufficiale

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le ultime sul rinvio del match valvole per la nona giornata di Serie A, tra ildi Italiano e ildi Fonseca Per problemi di viabilità il Comune diha disposto il rinviopartita tra la squadra di Vincenzo Italiano e il, in programma sabato alle ore 18.00, allo stadio Dall’Ara.(LaPresse) –Live.itE’ arrivata, così, nel tardo pomeriggio l’ordinanza del Comune per rimandare il match a causa dei danni causati dall’alluvione. Il problema, oltre al rischioto al meteo, è chiaramente per i danni provocati dalle piogge cadute la scorsa settimana che hanno causato anche una vittima. Sono soprattutto le strade intorno allo stadio, in particolare via Andrea Costa, ad aver fatto scattare l’allarme. Visto che su quelle vie potrebbero confluire circa 30mila persone. Ma una scelta definitiva, nonostante l’ordinanza del Comune, non sembra ancora esserci.