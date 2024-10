Canta che ti passa... la depressione post-partum (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Sostenere il benessere emotivo delle neomamme, contrastando i sintomi della depressione post partum con un intervento semplice quanto efficace: il canto di gruppo. È questo l'obiettivo dello studio "Music and Motherhood" promosso dall'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità , che ha visto la partecipazione di tre Paesi, tra cui l'Italia col coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità . Attraverso un ciclo di 10 incontri di canto di gruppo settimanali realizzati nei consultori familiari di tre Asl a Torino, Roma e Padova, si è dimostrato il valore espressivo del canto, che ha aiutato le madri con sintomi di depressione post partum a migliorare il proprio stato emotivo, fornendo uno strumento di interazione con il bambino. Agi.it - Canta che ti passa... la depressione post-partum Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Sostenere il benessere emotivo delle neomamme, contrastando i sintomi dellacon un intervento semplice quanto efficace: il canto di gruppo. È questo l'obiettivo dello studio "Music and Motherhood" promosso dall'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità , che ha visto la partecipazione di tre Paesi, tra cui l'Italia col coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità . Attraverso un ciclo di 10 incontri di canto di gruppo settimanali realizzati nei consultori familiari di tre Asl a Torino, Roma e Padova, si è dimostrato il valore espressivo del canto, che ha aiutato le madri con sintomi dia migliorare il proprio stato emotivo, fornendo uno strumento di interazione con il bambino.

