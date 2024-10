Banca Progetto "commissariata": "Prestiti a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 mln€", la replica: "Non siamo commissariati e nessuno è indagato" (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Sezione misure di prevenzione del tribunale milanese avrebbe disposto il commissariamento per la Banca d'affari milanese, ma l'istituto di credito smentisce Banca Progetto sarebbe stata "commissariata". Una decisione arrivata dopo la scoperta di presunti "finanziamenti per oltre 10 milioni Ilgiornaleditalia.it - Banca Progetto "commissariata": "Prestiti a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 mln€", la replica: "Non siamo commissariati e nessuno è indagato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Sezione misure di prevenzione del tribunale milanese avrebbe disposto il commissariamento per lad'affari milanese, ma l'istituto di credito smentiscesarebbe stata "". Una decisione arrivata dopo la scoperta di presunti "finanziamenti per10 milioni

‘Ndrangheta - giudici di Milano : “Commissariata Banca Progetto - finanziamenti a imprese e clan” - MILANO – Soldi alla ‘ndrangheta: finanziamenti pubblici sarebbero passati da Banca Progetto a più società vicine alla ‘ndrangheta. . la tesi sostenuta dalla procura di Milano, e condivisa dal Tribunale, che ha disposto l’amministrazione giudiziaria dell’istituto di credito (amministratore giudiziario. (Firenzepost.it)

‘Ndrangheta : commissariata Banca Progetto - finanziamenti a imprese clan - La Banca, che non è indagata, avrebbe però abdicato alle più “basilari procedure” in materia di finanziamenti alle imprese e senza una “adeguata verifica della clientela” si legge nelle 74 pagine del provvedimento. . In particolare le inchieste del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza e del Gico di Milano avrebbero svelato come Banca Progetto abbia erogato ad aziende collegate, anche indirettamente, alla criminalità organizzata, numerosi finanziamenti o linee di credito assistite da garanzie di Stato con il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese del Mediocredito Centrale, così che le stesse hanno avuto accesso agli aiuti di Stato varati a sostegno dell’economia prima durante l’emergenza Covid e poi con il conflitto Russia-Ucraina. (Lapresse.it)

Banca Progetto commissariata - l’ex popolare Lecchese controllata da fondi Usa - L’istituto, spiegava la Gdf in una nota, avrebbe concesso a un’impresa romana un finanziamento di 3 milioni di euro assistito da garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI nella misura del 90%, pur avendo rilevato durante l’istruttoria che la società non aveva le condizioni per ottenere il mutuo e che il patrimonio esposto nei bilanci, poi risultato inesistente in quanto ‘gonfiato’ con documenti falsi, era giustificato esclusivamente con scritture private non autenticate e non depositate nei registri pubblici. (Lapresse.it)