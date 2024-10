Balotelli torna in Serie A, arriva la svolta (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attaccante è pronto a far il suo rientro in Serie A. Ora ci siamo per davvero: il punto della situazione a poche ore dall’inizio della nona giornata Il successo manca dal 24 agosto, contro il Monza, poi sconfitte e pareggi. I punti conquistati, così, sono solamente sei. Mario Balotelli (LaPresse) – Calciomercato.itSono davvero tempi duri per il Genoa, che si trova al terzultimo posto in classifica. Alberto Gilardino è stato spesso messo in discussione nell’ultimo periodo, ma la volontà del Grifone è quella di continuare con lui. Il tecnico italiano, d’altronde, è reduce da una grande stagione, quella passata, e la fiducia è ancora tanta. Il Genoa è certamente più debole rispetto a quello ammirato lo scorso campionato. Sono stati diversi, d’altronde, i giocatori che hanno fatto le valigie in estate, senza essere sostituiti adeguatamente. Calciomercato.it - Balotelli torna in Serie A, arriva la svolta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attaccante è pronto a far il suo rientro inA. Ora ci siamo per davvero: il punto della situazione a poche ore dall’inizio della nona giornata Il successo manca dal 24 agosto, contro il Monza, poi sconfitte e pareggi. I punti conquistati, così, sono solamente sei. Mario(LaPresse) – Calciomercato.itSono davvero tempi duri per il Genoa, che si trova al terzultimo posto in classifica. Alberto Gilardino è stato spesso messo in discussione nell’ultimo periodo, ma la volontà del Grifone è quella di continuare con lui. Il tecnico italiano, d’altronde, è reduce da una grande stagione, quella passata, e la fiducia è ancora tanta. Il Genoa è certamente più debole rispetto a quello ammirato lo scorso campionato. Sono stati diversi, d’altronde, i giocatori che hanno fatto le valigie in estate, senza essere sostituiti adeguatamente.

