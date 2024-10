Lanazione.it - Bagno a Ripoli, chiude la Sp34: il 2 novembre traffico vietato su via di Rosano

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 –via di, la provinciale 34 che uniscea Pontassieve. Sabato 2dalle 9 alle 17 sarà interrotta la circolazione per consentire un'operazione di disgaggio di massi di grandi dimensioni. Si tratta dei lavori per il ripristino della frana all’altezza del km 7+600 avvenuta sia nel 2014 che nel 2018. I lavori sono in corso dalla metà di luglio, con un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato che sulla strada dei pendolari crea disagi soprattutto nelle ore di punta. Garantiscono dalla Città Metropolitana che stanno procedendo nei tempi giusti e si concluderanno definitivamente il 12 dicembre. Si tratta del secondo e ultimo lotto dei cantieri di messa in sicurezza definitiva del versante dal valore di 1,25 milioni di euro.