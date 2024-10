Gaeta.it - Astronomi scoprono segnali misteriosi da una stella di neutroni lontana nella Via Lattea

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una recente scoperta ha suscitato grande interessecomunità scientifica, conradio provenienti da unadiconosciuta come ASKAP J193505.1+214841.0, situata a circa 15.820 anni luce dalla Terra. Questo segnale, mai osservato prima, ha lasciato perplessi gli, i quali stanno compiendo sforzi significativi per decifrare il suo significato. La, collocata nel piano della Via, presenta un comportamento pulsante peculiare che potrebbe offrire nuove prospettive sulla natura delle stelle die sull’universo stesso. La natura delladiASKAP J1935+2148 Le stelle disi formano dopo l’esplosione di supernove, che segue il collasso di unamassiccia.