Ast, interrogazione del MpA all'Ars: "Revocare la gara, esclusi i ricavi da biglietti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il gruppo Mpa all'Assemblea Regionale Siciliana ha presentato un'interrogazione dettagliata riguardante l'Azienda Siciliana Trasporti (Ast), concludendo con la richiesta all'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti di Revocare, prima della scadenza del 28 ottobre, la gara per l'assegnazione Cataniatoday.it - Ast, interrogazione del MpA all'Ars: "Revocare la gara, esclusi i ricavi da biglietti" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il gruppo Mpa all'Assemblea Regionale Siciliana ha presentato un'dettagliata riguardante l'Azienda Siciliana Trasporti (Ast), concludendo con la richiesta all'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti di, prima della scadenza del 28 ottobre, laper l'assegnazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centro scommesse punto di ritrovo di pregiudicati: licenza revocata - Carabinieri della stazione di Palagonia hanno richiesto e ottenuto, dal Questore di Catania, la revoca della licenza per un’agenzia di scommesse sportive di quel centro che sarebbe diventata un punto ... (lasicilia.it)

Sciopero Scuola 31 ottobre revocato? Ecco il Documento che blocca Flc-Cgil [FOTO] - Il sindacato dei lavoratori della conoscenza, Flc-Cgil, ha indetto una giornata di sciopero del personale scolastico per il 31 ottobre 2024. La Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei serv ... (msn.com)

Troppi pregiudicati nel centro scommesse, i Carabinieri revocano la licenza - Acquisite tutte le informazioni necessarie, gli investigatori della Stazione hanno redatto una dettagliata relazione che è stata sottoposta al vaglio del Questore di Catania che ha accolto la ... (98zero.com)

I.T.S. Pietro Branchina (Adrano): cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche - All’Istituto Branchina di Adrano, in provincia di Catania, si è svolta la cerimonia di consegna degli attesti per gli studenti che hanno conseguito la certificazione linguistica per il livelli A2,B1, ... (blogsicilia.it)

Cia Orientale: serve piano emergenza nazionale agrumi siciliani - Roma, 11 apr. (askanews) – Anche la Cia Sicilia Orientale si unisce all’appello Cia Nazionale per chiedere al Governo un Piano emergenza nazionale contro le fitopatie e un coordinamento con UE per mis ... (askanews.it)