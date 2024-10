Lanazione.it - Arezzo, la spinta dei titolari pronti a tornare. Righetti e Montini vanno all’assalto alla Spal

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le righe della conferenza stampa prima della trasferta di Sestri, era passato un po’ sotto traccia l’annuncio di Troise sul recupero di. Ed, invece, il fatto che l’infermeria si stia svuotando e che l’allenatore amaranto ritrovi due pedine preziose è notizia da accogliere con sospiro di sollievo, perchèrga nuovamente le rotazioni in difesa e permette anche di avere elementi utili per variare assetto sia in partenza che a gara in corso.si è aggregato al gruppo giàripresa di lunedì, mentreda oggi sarà di fatto abile e arruolato. Spetterà adesso a Troise decidere su una loro convocazione già per la gara di sabato contro la. Se il semaforo verde non scattasse già tra 48 ore, di sicuro saliranno sul pullman per Carpi per il turno infrasettimanale di martedì prossimo.