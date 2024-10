Arabia Saudita, Mancini non è più ct: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcio Saudita e l’allenatore della Nazionale “Roberto Mancini” hanno raggiunto oggi un accordo che prevede la fine del rapporto contrattuale”. Lo comunica la Federcalcio Saudita sui propri canali ufficiali, annunciando quindi l’addio dell’ex Ct della nazionale italiana. Mancini firmò come Ct della nazionale Saudita nell’agosto 2023 firmando un contratto fino al 2027. Esordì in panchina l’8 settembre 2023 nell’amichevole persa 3-1 a Newcastle contro la Costa Rica. Nelle ultime quattro partite l’Arabia Saudita ha collezionato due pareggi, una sconfitta e una vittoria. A pesare è il rendimento casalingo con un solo gol segnato nelle tre gare interne più recenti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcioe l’allenatore della Nazionale “Roberto” hanno raggiunto oggi un accordo che prevede la fine del rapporto contrattuale”. Lo comunica la Federcalciosui propri canali ufficiali, annunciando quindi l’addio dell’ex Ct della nazionale italiana.firmò come Ct della nazionalenell’agosto 2023 firmando unfino al 2027. Esordì in panchina l’8 settembre 2023 nell’amichevole persa 3-1 a Newcastle contro la Costa Rica. Nelle ultime quattro partite l’ha collezionato due pareggi, una sconfitta e una vittoria. A pesare è il rendimento casalingo con un solo gol segnato nelle tre gare interne più recenti.

