Anticipazioni Amici 24 del 24/10/24: due allievi vanno in sfida, maglia sospesa per una ballerina (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, giovedì 24 ottobre 2024 si è registrata una nuova puntata di Amici 24. Qui di seguito le Anticipazioni riportate da SuperGuidaTv di ciò che vedremo andare in onda nella prossima puntata di domenica 27 ottobre: Nessun eliminato in questa quinta puntata di Amici 24. Trigno e Rebecca hanno vinto le sfide e dunque possono rimanere entrambi nella scuola. ospite musicale: Alessandra Amoroso, Elena D'Amario + Parsons Dance Company giudici di ballo e canto: Amadeus, Virna Toppi Classifica Ballo: Daniele Alessia – ha la maglia sospesa – Alessio Sienna Chiara Teodora Ultimi in entrambi le classifiche Teodora e Luk3, entrambi dunque affronteranno la sfida. Non ci resta che attendere la messa in onda di quest'attesissima puntata di Amici 24. L'appuntamento è per questa domenica, come sempre nel primo pomeriggio alle 14.10 su Canale 5.

