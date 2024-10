Iltempo.it - Altra vittoria per Io canto generation. Bene Cazzullo e Chi l'ha visto, Amadeus tenta la risalita

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 16 ottobre 2024 vedono, in prima serata su Rai1, il film Sulle ali della speranza (2023) con Dennis Quaid, Heather Graham e Jesse Metcalfe totalizzare l'11.4% di share, pari a una media di 1.974.000 spettatori. Su Canale5 la terza puntata di Iocon Gerry Scotti totalizza invece una media di 2.468.000 teste pari al 17.0% di share, vincendo la serata. Su Rai2, la serie britannica Delitti in Paradiso con Ralf Little attrae una media di 1.974.000 spettatori pari all'11.4%. Per l'approfondimento, Chi l'ha? condotto da Federica Sciarelli su Rai3 vola all'11.2% di share pari a 1.785.000 telespettatori, terzo programma piùin prima serata, a un passo da Rai1. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna una media di 833.000 teste pari al 6.1% di share.