Agatha All Along episodio 7: l'identità di Rio Vidal finalmente svelata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Agatha All Along episodio 7: l'identità di Rio Vidal finalmente svelata Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sull'episodio 7 di Agatha All Along L'episodio 7 di Agatha All Along si è concluso con la rivelazione della vera identità di Rio Vidal mentre si svolgeva la prova di Lilia Calderu sulla Strada delle Streghe. Questa nuova prova ha implicato l'esplorazione dei tarocchi, in linea con il ruolo di Lilia come strega veggente nella congrega di Agatha All Along. L'episodio salta avanti e indietro tra parti della vita di Lilia che mostrano come funziona la sua divinazione; non solo l'adorabile membro personaggio interpretato da Patty LuPone vede il futuro, ma sperimenta direttamente la sua cronologia di eventi in un ordine non lineare. La prova si è conclusa con Lilia che delineava il suo passato, il suo futuro, qual è il suo obiettivo e come vivrà il tempo che le rimane.

Agatha All Along svela la VERA responsabile del Multiverso della Follia - L’incapacità di Wanda di percepire i suoi figli innesca la sua ricerca in “Doctor Strange nel multiverso della follia“ Dopo il finale di WandaVision, la vita di Wanda cambia completamente quando sblocca il suo potere come Scarlet Witch ed entra in possesso del Darkhold. Se il sigillo non fosse stato attivo, non sarebbe stato difficile per Wanda trovare Billy nel suo universo. (Cinefilos.it)

Agatha All Along episodio 7 - recap e spiegazione del finale : è il turno di Lilia! - Billy è sicuro di poter leggere le carte di Agatha, ma diventa subito evidente che è un dilettante nella migliore delle ipotesi. Sono completamente senza speranza, e la situazione peggiora quando il soffitto inizia a scendere sempre più in basso. Wanda è davvero morta nell’episodio 7 di “Agatha All Along”? Il castello nell’episodio 7 di Agatha All Along – Cortesia di DisneyBilly (Joe Locke) e Agatha (Kathryn Hahn) hanno un confronto imbarazzante lungo la Strada delle Streghe. (Cinefilos.it)

Agatha All Along : le speculazioni su Eddie e Hulkling stanno entusiasmando i fan! - Nonostante queste speculazioni, la potenziale relazione è stata ben accolta dai fan, che apprezzano la rappresentazione di una coppia queer nel MCU. La possibilità di vedere Wiccan e Hulkling insieme sullo schermo è un’idea entusiasmante che molti sperano diventi realtà. Inoltre, Miles Gutierrez-Riley, l’attore che interpreta Eddie, è stato molto attivo sui social media riguardo alla serie, il che potrebbe suggerire che non stia interpretando un personaggio così importante come Hulkling. (Nerdpool.it)