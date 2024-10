Accorpamenti in quattro scuole . Arriva il tavolo di confronto (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ tutto pronto per il tavolo di questo pomeriggio, convocato dalla Provincia di Massa Carrara, e a cui prenderanno parte rappresentanti comunali, sigle sindacali (Cgil Flc, Cisl Scuola e Uil Scuola) e dirigenti scolastici per fare il punto sugli Accorpamenti scolastici. "Saremo presenti per capire quali sono le posizioni di tutti gli attori", ha detto la segretaria provinciale Cgil Flc, Isa Zanzanaini, intervenuta già nei giorni scorsi sulla bufera ’dimensionamenti’. Ma riavvolgiamo il nastro per capire come siamo Arrivati a questo punto. La polemica è scoppiata con l’abolizione del limite numerico di 3 Accorpamenti nelle scuole ritenute sottodimensionate. Ecco che la provincia di Massa Carrara è balzata immediatamente a 4 dimensionamenti per l’anno scolastico 2025-26. Lanazione.it - Accorpamenti in quattro scuole . Arriva il tavolo di confronto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E’ tutto pronto per ildi questo pomeriggio, convocato dalla Provincia di Massa Carrara, e a cui prenderanno parte rappresentanti comunali, sigle sindacali (Cgil Flc, Cisl Scuola e Uil Scuola) e dirigenti scolastici per fare il punto sugliscolastici. "Saremo presenti per capire quali sono le posizioni di tutti gli attori", ha detto la segretaria provinciale Cgil Flc, Isa Zanzanaini, intervenuta già nei giorni scorsi sulla bufera ’dimensionamenti’. Ma riavvolgiamo il nastro per capire come siamoti a questo punto. La polemica è scoppiata con l’abolizione del limite numerico di 3nelleritenute sottodimensionate. Ecco che la provincia di Massa Carrara è balzata immediatamente a 4 dimensionamenti per l’anno scolastico 2025-26.

