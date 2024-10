Liberoquotidiano.it - Via l'impazienza: l'attesa è un bene che non va sprecato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo scrittore Alexander Rose disse: “Metà del supplizio della vita è aspettare”. Imparare ad aspettare le cose che desideriamo è probabilmente una delle lezioni più difficili da accettare. Oggigiorno sembra che il tempo non basti mai, e il pensiero di avere tante cose da fare può rendere l'davvero snervante. Spesso siamo come i bambini, impazienti per natura. Qualunque cosa attiri la loro attenzione, la vogliono, e la vogliono subito! Milioni di persone non disposte ad aspettare — o che perlomeno non vedono nessuna ragione per farlo — si sono indebitate fino al collo per soddisfare subito i loro desideri. E non potendo pagare i debiti molti di questi sventurati perdono tragicamente sia la casa che i beni. Nelle nazioni più progredite il mondo della pubblicità approfitta dell'evidente tendenza ad appagare subito il proprio ego.