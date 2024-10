Un incontro online, poi il narcotico nel vino: 69enne trovato morto in casa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è accusata di aver adescato un pensionato di 69 anni tramite un sito di incontri, utilizzando un falso nome, e di averlo narcotizzato per derubarlo.Secondo le indagini, la donna avrebbe somministrato alla vittima un bicchiere di vino contenente una sostanza che lo avrebbe fatto addormentare. Dopo averlo narcotizzato, si sarebbe impossessata del suo bancomat, della carta di credito e del cellulare, effettuando acquisti e prelievi per un ammontare vicino agli 8.000 euro.Leggi anche: Donne narcotizzate e stuprate, chiesti 10 anni e mezzo per Ubaldo Manuali L’anziano è stato trovato morto nel suo appartamento, il che ha spinto le autorità a indagare ulteriormente. Thesocialpost.it - Un incontro online, poi il narcotico nel vino: 69enne trovato morto in casa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è accusata di aver adescato un pensionato di 69 anni tramite un sito di incontri, utilizzando un falso nome, e di averlo narcotizzato per derubarlo.Secondo le indagini, la donna avrebbe somministrato alla vittima un bicchiere dicontenente una sostanza che lo avrebbe fatto addormentare. Dopo averlo narcotizzato, si sarebbe impossessata del suo bancomat, della carta di credito e del cellulare, effettuando acquisti e prelievi per un ammontare vicino agli 8.000 euro.Leggi anche: Donne narcotizzate e stuprate, chiesti 10 anni e mezzo per Ubaldo Manuali L’anziano è statonel suo appartamento, il che ha spinto le autorità a indagare ulteriormente.

