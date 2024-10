Umberto Tozzi arriva a Treviglio: concerto al PalaFacchetti per il suo ultimo tour (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Treviglio. Umberto Tozzi arriva a Treviglio. L’amatissimo cantautore, apprezzato da un pubblico che spazia fra diverse generazioni, sarà protagonista di un concerto sabato 12 aprile alle 21 al PalaFacchetti. La data nel programma de “L’ultima notte rosa – The final tour”, la tournée mondiale con cui questo straordinario artista si congeda dalla scena live. Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo. Bergamonews.it - Umberto Tozzi arriva a Treviglio: concerto al PalaFacchetti per il suo ultimo tour Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024). L’amatissimo cantautore, apprezzato da un pubblico che spazia fra diverse generazioni, sarà protagonista di unsabato 12 aprile alle 21 al. La data nel programma de “L’ultima notte rosa – The final”, lanée mondiale con cui questo straordinario artista si congeda dalla scena live. Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo.

