Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 20:10 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’azienda aerospaziale e difesa turca tu alle porte della capitale anche Resta attaccata da almeno tre persone Armate tra i quali una donna due componenti del commando sarebbero stati uccisi dalle forze di polizia il presidente reset kadam per il vertice del ha riferito un bilancio di 4 morti in precedenza sindaca Ministero dell’Interno avevano parlato di 3 morti 14 feriti secondo altre fonti di stampa le persone decedute sarebbe 10 alcuni lavoratori sarebbero stati presi in ostaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge di bilancio presentato dal governo che può quindi ora iniziare il iter parlamentare il testo conviene 144 articoli e sarà esaminato In prima battuta dalla Camera dei Deputati nel provvedimento misure fiscali come il taglio del Cuneo e ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 23-10-2024 ore 20:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’azienda aerospaziale e difesa turca tu alle porte della capitale anche Resta attaccata da almeno tre persone Armate tra i quali una donna due componenti del commando sarebbero stati uccisi dalle forze di polizia il presidente reset kadam per il vertice del ha riferito un bilancio di 4 morti in precedenza sindaca Ministero dell’Interno avevano parlato di 3 morti 14 feriti secondo altre fonti di stampa le persone decedute sarebbe 10 alcuni lavoratori sarebbero stati presi in ostaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il disegno di legge di bilancio presentato dal governo che può quindi ora iniziare il iter parlamentare il testo conviene 144 articoli e sarà esaminato In prima battuta dalla Camera dei Deputati nel provvedimento misure fiscali come il taglio del Cuneo e ...

