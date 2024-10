Ucraina, Kiev accusa: “Mosca aiuta Pyongyang sul nucleare” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato la morte di almeno cinque persone e il ferimento di almeno 14 nell'ultimo giorno. Lo hanno riferito le autorità regionali ucraine, aggiungendo che le difese aeree di Kiev hanno abbattuto 57 degli 81 droni Shahed lanciati durante la notte. La Russia avrebbe anche attaccato Odessa con Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli attacchi russi inhanno causato la morte di almeno cinque persone e il ferimento di almeno 14 nell'ultimo giorno. Lo hanno riferito le autorità regionali ucraine, aggiungendo che le difese aeree dihanno abbattuto 57 degli 81 droni Shahed lanciati durante la notte. La Russia avrebbe anche attaccato Odessa con

