Trofeo Marche di karate, maceratesi a medaglia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica al palazzetto di Tolentino si è svolto il Trofeo Marche di karate Fijlkam, organizzato dal Comitato regionale Fijlkam. Il Dojo Kyu Shin karate-Tarulli ha schierato sul tatami 17 atleti, di cui 5 della sezione di Porto Recanati (Arianna Stura, Samuele Orlandoni, Antonio Matyus, Isabella Stura e Giovanni Bonsignori), 1 di quella di Ripe San Ginesio (Nora Sposetti) e 11 della sezione di Tolentino (Alessio Scagnetti, Matilde Corvatta, William Caveda Garcia, Pietro Basilico, Thomas Vita, Sara Leonangeli, William De Martino, Lorenzo Cicconofri, Luigi Manari, Giulia Bacaloni e Angelica Smarchi), conquistando ben 26 medaglie (11 ori, 7 argenti, 8 bronzi). Ilrestodelcarlino.it - Trofeo Marche di karate, maceratesi a medaglia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica al palazzetto di Tolentino si è svolto ildiFijlkam, organizzato dal Comitato regionale Fijlkam. Il Dojo Kyu Shin-Tarulli ha schierato sul tatami 17 atleti, di cui 5 della sezione di Porto Recanati (Arianna Stura, Samuele Orlandoni, Antonio Matyus, Isabella Stura e Giovanni Bonsignori), 1 di quella di Ripe San Ginesio (Nora Sposetti) e 11 della sezione di Tolentino (Alessio Scagnetti, Matilde Corvatta, William Caveda Garcia, Pietro Basilico, Thomas Vita, Sara Leonangeli, William De Martino, Lorenzo Cicconofri, Luigi Manari, Giulia Bacaloni e Angelica Smarchi), conquistando ben 26 medaglie (11 ori, 7 argenti, 8 bronzi).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Martial Kroton Ryu celebra cinque nuove cintunere nere ed un terzo dan - Domenica 20 ottobre, presso la struttura sportiva comunale di San Marco Argentano, si sono svolti gli esami regionali di cintura nera e graduazione per il primo, secondo e terzo Dan (livello o grado) ... (cn24tv.it)

Trofeo Italia Esordienti B e A – Mister Judo XXX: numeri da capogiro al PalaMazzola di Taranto - La manifestazione quest’anno ha coinciso con il Word Judo Day e ha aderito alla campagna di comunicazione promossa dalla Regione Puglia contro la violenza sulle donne “Allenati contro la violenza” ... (agorablog.it)

Come si vince la Premier League - Non si conquista il trofeo con gli algoritmi. Ma con la condivisione di obiettivi e percorsi basata in maniera importante sui dati e sul loro utilizzo. Il fisico Graham spiega con Moneyball come ha ... (ilfoglio.it)