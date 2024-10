Torna la ruota panoramica sul lungomare di Bari: "Alta 45 metri" e in largo Giannella per 6 mesi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La ruota panoramica potrebbe Tornare a illuminare il lungomare di Bari nei prossimi mesi. La Giunta cittadina ha infatti approvato una delibera di manifestazione d'interesse per collocare la giostra in largo Giannella.La ruota dovrebbe essere disponibile per almeno sei mesi e l'installazione Baritoday.it - Torna la ruota panoramica sul lungomare di Bari: "Alta 45 metri" e in largo Giannella per 6 mesi Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lapotrebbere a illuminare ildinei prossimi. La Giunta cittadina ha infatti approvato una delibera di manifestazione d'interesse per collocare la giostra in.Ladovrebbe essere disponibile per almeno seie l'installazione

