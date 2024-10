Unlimitednews.it - Thuram al 93?, l’Inter vince in casa dello Young Boys

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) –, rimaneggiata e poco brillante, acciuffa nel finale una vittoria pesante contro lo. Sul sintetico del Wankdorf, l’eroe della serata è il subentrato, il cui gol al 93? piega la formazione svizzera. Per lunghi tratti del match, i nerazzurri soffrono l’organizzazione e la fisicità, ancora fermo a quota zero punti in classifica. In apertura di ripresa, Arnautovic aveva ha anche fallito un calcio di rigore. Partita in salita persin dalle prime battute, complice soprattutto la grande aggressività dei padroni di. Per una buona mezz’ora, i ragazzi di Inzaghi faticano a coprire il campo, lasciandosi spesso sorprendere dalle galoppate offensive dei padroni di