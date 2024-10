Lanazione.it - "Suo figlio ha causato un incidente". Fermata una coppia per truffa aggravata

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una telefonata da parte di un presunto avvocato con la minaccia che ilsarebbe andato in galera per aver ferito gravemente un ragazzo in unstradale, se non avesse risarcito subito il danno. E quindi, una collaboratrice dell’avvocato pronta a presentarsi a casa per ritirare soldi e preziosi. Non si ferma ladel finto, e ancora una volta a cadere nella rete sono gli anziani. In A1 gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle hanno recuperato monili in oro e 1.500 euro in contanti, frutto dellaavvenuta ad un’anziana poche ore prima nella provincia di Siena. Oltre al recupero della refurtiva gli agenti hanno arrestato perdue giovani, presunti autori del reato. Gli agenti hanno fermato una Fiat 500L che, entrata al casello di Valdichiana stava percorrendo l’A1 in direzione sud.