Screening oncologici, i camper dell'Asl al memorial Iole Palladino e a Santa Lucia di Serino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i camper per lo Screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina).Sabato 26 ottobre, i camper Avellinotoday.it - Screening oncologici, i camper dell'Asl al memorial Iole Palladino e a Santa Lucia di Serino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Continua l’impegno'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper loa mammella e del collo’utero (o cervice uterina).Sabato 26 ottobre, i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal test per l'Hiv alle mammografie, il "villaggio della salute" fa tappa a Palazzo Adriano - I camper dell'open day itinerante dell'Asp di Palermo tornano ... I cittadini avranno l’opportunità di effettuare gratuitamente e con accesso direttore visite ed esami di screening come la mammografia ... (palermotoday.it)

Tumore al seno: la prevenzione fa tappa a Roma - Il prossimo 26 ottobre il Camper della salute di Salute Donna Odv arriva nella Capitale per una giornata di consulti e visite specialistiche gratuite ... (repubblica.it)

Prevenzione salute femminile: ASL Roma 3 aderisce a "Ottobre in Salute... Donna 2024" a Massimina - Sabato 26 ottobre, Salute Donna ODV e ASL Roma 3 salgono a bordo del camper per offrire visite senologiche gratuite in occasione di ‘Ottobre in Salute… Donna 2024’. L'evento ... (ilmessaggero.it)