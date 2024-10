Lanazione.it - Scossa elettrica a Iolo. Lavori, voltaggio sbagliato: bruciati tv, frigo e computer

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prato, 23 ottobre 2024 – Centinaia di cittadini di, comprese attività commerciali e uffici, lunedì si sono ritrovati con gli apparecchi informatici, gli elettrodomestici, le caldaie, i televisori “” in seguito alla riattivazione della corrente a 380 V e non a 220 V. Asono in corso, finanziati dal Pnrr, per l’ammodernamento della rete, con la sostituzione di tutti i vecchi cavi e la ditta in appalto da E-Distribuzione, per motivi in fase di accertamento, ha riattivato la fornitura (staccata per l’esecuzione dei) a unnon adeguato, danneggiando irreparabilmente tutti gli apparecchi collegati all’elettricità. I danni sono a numerose utenze di via Gherardacci, via dei Mille, via Venti Settembre, via Soffredi del Grazia, via fratelli Bandiera.