Sanità, Siaarti: "Boom di chiamate al numero verde per dolore cronico, mille in un giorno" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giarratano, 'non può più essere ignorato, con il numero verde diamo ai cittadini una risposta immediata e concreta' Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) celebra il successo del numero verde gratuito 800 624 24 Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Siaarti: "Boom di chiamate al numero verde per dolore cronico, mille in un giorno" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Giarratano, 'non può più essere ignorato, con ildiamo ai cittadini una risposta immediata e concreta' Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva () celebra il successo delgratuito 800 624 24

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità, Siaarti: "Boom di chiamate al numero verde per dolore cronico, mille in un giorno" - Giarratano: "Non può più essere ignorato, con il numero verde diamo ai cittadini una risposta immediata e concreta" ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Question Time alla Camera coi ministri Piantedosi, Nordio e Giuli: la diretta - A partire dalle 15 è in programma il Question Time, alla Camera, coi ministri Matteo Piantedosi (Interni), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente), Anna Maria Bernini (Università), Alessandro Giuli (Cultu ... (ilfattoquotidiano.it)

Specializzato in rapine orologi di valore a Milano: arrestato un 18enne nel Pisano. Ecco come agiva: le immagini - Si era specializzato nelle rapine di orologi di valore (uno valeva oltre 200mila euro) e, per questo, gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Milano, hanno esegu ... (ilfattoquotidiano.it)