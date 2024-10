Salerno, iniziati i lavori per il sottopasso tra via dei Principati e via Santi Martiri (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Salerno – I lavori per la realizzazione del sottopasso di collegamento tra via dei Principati e via Santi Martiri Salernitani, previsti per metà agosto, sono finalmente iniziati questa settimana, con un paio di mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, come riportato dai quotidiani “La Città” e “Salernonotizie.it” . L’intervento, dal valore di quasi due milioni di euro, rappresenta uno degli ultimi tasselli per il completamento del progetto del Trincerone Est. I lavori in corso comprendono anche quelli già effettuati nel sottopassaggio di via Santi Martiri, che hanno comportato la chiusura temporanea di una delle principali arterie stradali di Salerno. L’obiettivo finale è la creazione di nuovi parcheggi di interscambio in via Dalmazia, migliorando così la viabilità e i collegamenti nella zona. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Salerno, iniziati i lavori per il sottopasso tra via dei Principati e via Santi Martiri Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Iper la realizzazione deldi collegamento tra via deie viaSalernitani, previsti per metà agosto, sono finalmentequesta settimana, con un paio di mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, come riportato dai quotidiani “La Città” e “notizie.it” . L’intervento, dal valore di quasi due milioni di euro, rappresenta uno degli ultimi tasselli per il completamento del progetto del Trincerone Est. Iin corso comprendono anche quelli già effettuati nel sottopassaggio di via, che hanno comportato la chiusura temporanea di una delle principali arterie stradali di. L’obiettivo finale è la creazione di nuovi parcheggi di interscambio in via Dalmazia, migliorando così la viabilità e i collegamenti nella zona. Segui ZON.IT su Google News.

