Ilrestodelcarlino.it - Quando sport fa rima con comunità, Malvina e Aradori al Bar Carlino: “Oggi tifiamo noi per Bologna”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Tra volti dellobolognese, istituzioni, giornalisti, musicisti e giovani calciatori, sono numerosi gli ospiti illustri che hanno partecipato alla diretta del Bardi ieri sera. Se è vero che la puntata si è focalizzata sul racconto dell’alluvione e delle testimonianze di chi l’ha vissuta, come modo per stare vicini alla, uno spazio per loc’è stato, anche grazie alla presenza di due celebri campioni bolognesi: il simbolo della Fortitudo e della nazionale di basket Pietroe la pugile e infermiera Pamela, campionessa europea di pesi leggeri. Con lei anche Alessandro Tassoni, suo collega nella realtà della Bolognina boxe e neo campione di K1 Wako Pro, una branca del kickboxing.