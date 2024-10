Ilgiorno.it - Prese a sprangate la moglie che era andava via di casa: condannato a 8 anni in appello

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Confermata inla condanna a 8del 52enne, origini albanesi, accusato di tentato omicidio. Il 15 maggio scorso all’esterno del discount Lidl, in via Marconi, a Calusco d’Adda, aveva colpito ala, 44, pure albanese. Era stata sorpresa alle spalle con un tubo d’acciaio. Venne ferito anche il passante intervenuto in soccorso della vittima. Per quelledate in testa dal marito, la donna ha subìto la ricostruzione delle ossa frontali. Era rimasta ricoverata in ospedale per 18 giorni, con 55 di prognosi. Lei se n’era andata dacon le due figlie. Lui era rimasto nellafamiliare, ma dal giorno dell’aggressione, poi il carcere. Erano le 9, quando la 44enne venne aggredita. Era di spalle quando all’improvviso spuntò il marito con un tubo d’acciaio lungo 43 centimetri preso da un’aiuola.