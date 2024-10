Pioggia e temporali, attesa la piena del Po anche nel Parmense (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torna a crescere l’attenzione in Emilia Romagna per una nuova ondata di maltempo. L’Arpae e la Protezione civile hanno diramato una nuova allerta arancione gialla valida dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, per una durata di 24 ore. L’allerta arancione per le piene dei fiumi riguarda Parmatoday.it - Pioggia e temporali, attesa la piena del Po anche nel Parmense Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Torna a crescere l’attenzione in Emilia Romagna per una nuova ondata di maltempo. L’Arpae e la Protezione civile hanno diramato una nuova allerta arancione gialla valida dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, per una durata di 24 ore. L’allerta arancione per le piene dei fiumi riguarda

