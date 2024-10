Ilrestodelcarlino.it - Piena del Po a Reggio, corsa contro il tempo per chiudere gli argini

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Emilia, 23 ottobre 2024 – “Contiamo dile rotte arginali del Crostolo e del canalazzo Tassone entro la serata, se non ci sono imprevisti”. Così ha comunicato alle 18,30 di ieri l’Agenzia interregionale per il Po, a cui competono tutte le opere e la vigilanza sul Grande Fiume ed i suoi affluenti, compresi Secchia ed Enza e i torrenti reggiani dal Modolena, al Rodano al Crostolo stesso. Decine di squadre in campo con macchinari per il movimento terra, camion che scaricavano massi e inerti: gli operatori dell’Aipo e della Bonifica in un giorno hanno svolto un lavoro immane, in condizioni anche di elevato rischio, a ridosso delle arginature danneggiate. Nell’enorme falla tra Santa Vittoria di Gualtieri e Cadelbosco Sotto si è riusciti a creare una bassa ma resistente muraglia che lentamente ha arginato la fuoriuscita delle acque.