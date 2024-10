Piazze pedonali. Pronti i progetti per dieci scuole (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano prosegue con il progetto di pedonalizzare le strade davanti alle scuole per più sicurezza e un migliore utilizzo dello spazio urbano a favore dei più piccoli e non solo. Sono dieci le nuove strade scolastiche aperte e i lavori per rendere definitive le Piazze aperte di Val Lagarina (Municipio 8), via Monte Velino (Municipio 4), via Spoleto/Venini (Municipio 2), via Gasparri (Municipio 9) e via Toce (Municipio 9), entro il 2025, come spiegato in commissione consilare ieri pomeriggio. Ilgiorno.it - Piazze pedonali. Pronti i progetti per dieci scuole Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano prosegue con il progetto dizzare le strade davanti alleper più sicurezza e un migliore utilizzo dello spazio urbano a favore dei più piccoli e non solo. Sonole nuove strade scolastiche aperte e i lavori per rendere definitive leaperte di Val Lagarina (Municipio 8), via Monte Velino (Municipio 4), via Spoleto/Venini (Municipio 2), via Gasparri (Municipio 9) e via Toce (Municipio 9), entro il 2025, come spiegato in commissione consilare ieri pomeriggio.

