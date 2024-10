Pesaro, uccise Anastasiia con 29 coltellate: condannato all’ergastolo il marito (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pesaro, 23 ottobre 2024 – condannato all’ergastolo per aver ammazzato la moglie con 29 coltellate. Moustafa Alashri, egiziano di 43 anni, ha ascoltato la sentenza di condanna letta dalla presidente del tribunale Lorena Mussoni, con la testa tra le mani e, all’uscita dall’aula, le gambe lo hanno tradito due volte. Prima si è accasciato al suolo in Corte d’Assise, mentre gli agenti della penitenziaria lo accompagnavano verso l’uscita e poi, qualche passo più in là, nell’atrio del tribunale. “Forza Alashri, alzati. Ti fai male così, è peggio”. E’ stata l’esortazione degli agenti e del proprio avvocato nei confronti del 43enne che si è ripiegato a terra su se stesso senza dire una parola. La vicenda Era il 13 novembre 2022. Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, uccise Anastasiia con 29 coltellate: condannato all’ergastolo il marito Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 –per aver ammazzato la moglie con 29. Moustafa Alashri, egiziano di 43 anni, ha ascoltato la sentenza di condanna letta dalla presidente del tribunale Lorena Mussoni, con la testa tra le mani e, all’uscita dall’aula, le gambe lo hanno tradito due volte. Prima si è accasciato al suolo in Corte d’Assise, mentre gli agenti della penitenziaria lo accompagnavano verso l’uscita e poi, qualche passo più in là, nell’atrio del tribunale. “Forza Alashri, alzati. Ti fai male così, è peggio”. E’ stata l’esortazione degli agenti e del proprio avvocato nei confronti del 43enne che si è ripiegato a terra su se stesso senza dire una parola. La vicenda Era il 13 novembre 2022.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uccise l’ex moglie a coltellate e gettò il corpo in un dirupo : Moustafa Alashri condannato all’ergastolo - All’uomo è stata tolta inoltre la potestà genitoriale. Il Tribunale di Pesaro ha condannato all’ergastolo Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, per l’omicidio dell’ex moglie Anastasiia, 23enne di origine ucraina. Poco più tardi, dopo aver subito maltrattamenti, la donna si separò dal marito, conobbe il nuovo compagno e si trasferì nell’appartamento di quest’ultimo. (Open.online)

Uccise con 29 coltellate la moglie - condannato all’ergastolo. Il figlio della coppia adottato dai nonni materni - L’uomo era stato rintracciato nella stazione di Bologna. L'articolo Uccise con 29 coltellate la moglie, condannato all’ergastolo. Il Tribunale di Pesaro ha condannato all’ergastolo, per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 33enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 uccise, nel suo appartamento in viale Trieste a Fano, sua ex moglie Anastasiia Alashri, 23enne di origine ... (Ilfattoquotidiano.it)

Udine - Bruno Macchi condannato all’ergastolo in primo grado : uccise un senzatetto con 85 coltellate - Anzi, a giudizio degli esercenti si era fatto benvolere, tanto che spesso riceveva offerte in denaro o cibo. Dormiva quasi sempre nello stesso posto, l’angolo dov’è stato trovato il corpo. La sentenza riconosce le aggravanti di crudeltà e uccisione per futili motivi, come richiesto dall’accusa che nell’arringa ha evidenziato come l’assassino abbia “colpito di spalle, con 85 coltellate, un uomo ... (Ilfattoquotidiano.it)