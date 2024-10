Iodonna.it - Parola d’ordine: biodiversità

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel mondo si contano almeno trentamila piante commestibili. Tenete a mente il numero: trentamila. Sarebbe lecito pensare di poterne gustare a rotazione un migliaio, immaginare che la globalizzazione non significhi solo mangiare sushi a Milano, risotto a New York e patatine in busta ovunque. Non è così. L’approvvigionamento alimentare della Terra dipende da 150-200 specie di piante, ma di queste 150-200 appena 12 forniscono i tre quarti del cibo planetario. Sono dati della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.