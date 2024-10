Quifinanza.it - Papa Francesco abbassa lo stipendio ai cardinali, ma non saranno gli unici tagli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha deciso di ridurre gli stipendi deie introdurre ulteriori misure di austerità per affrontare il deficit crescente delle finanze vaticane, che ha superato ormai gli 83 milioni di euro. La decisione non riguarda solo i: si prospettanopiù ampi che coinvolgeranno diverse aree della Curia.più basso per i: la decisione Ilha deciso di intervenire direttamente sul bilancio vaticano, chiedendo in una lettera aidi contribuire al contenimento del deficit attraverso una riduzione dei loro stipendi. In particolare, il Pontefice ha sospeso l’erogazione della “Gratifica per la Segreteria” e della “Indennità di Ufficio”, che finora venivano riconosciute come parte degli emolumenti mensili deidi Curia.