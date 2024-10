Ora solare: «Per i ?super mattinieri? ci sarà un impatto negativo sull'umore». Come combattere il mini jet-lag (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ritorno all'ora solare , prevista per la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, è, per gli amanti del sonno, un momento piacevole che garantisce di dormire un'ora in Leggo.it - Ora solare: «Per i ?super mattinieri? ci sarà un impatto negativo sull'umore». Come combattere il mini jet-lag Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ritorno all'ora, prevista per la notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, è, per gli amanti del sonno, un momento piacevole che garantisce di dormire un'ora in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’energia eolica e solare hanno superato quella fossile in 13 stati membri dell’Ue ma l’Italia non c’è - La crescita dell’energia solare è più diffusa, con forti aggiunte di capacità che portano a grandi aumenti di generazione in tutta l’Ue, tra cui Germania (+4,5 TWh, +14%), Spagna (+2,7 TWh, +13%), Italia (+2,6 TWh, +17%) e Polonia (+2,4 TWh, +37%). Certamente il superamento della generazione fossile da parte delle due Fer è un traguardo, merito soprattutto di alcuni Paesi. (Ilfattoquotidiano.it)

Eolico e solare superano i combustibili fossili : traguardo storico nell'UE - Per la prima volta, l'eolico e il solare hanno superato i combustibili fossili nella produzione di elettricità nell'UE nel primo semestre 2024. Italia forte nel solare a maggio... Leggi tutto . (Dday.it)

Eolico e solare superano le fonti fossili per la prima volta nella storia dell’Ue - I dati sono relativi all’Unione europea, dove nella prima metà dell’anno in corso le due fonti rinnovabili hanno prodotto il trenta per cento dell’energia elettrica. EmberIl calo delle fonti fossili è avvenuto a fronte di un aumento della domanda di elettricità, ormai in netta ripresa dopo le crisi dovute alla pandemia da Coronavirus e all’aumento dei prezzi del gas successivo all’invasione ... (Linkiesta.it)