Omicidio Candido Montini come hanno incastrato l’assassino | Cicatrice su un mignolo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un mese di indagini serrate e test del dna a tappeto, sulla falsariga del metodo usato per Yara Gambirasio e Sharon Verzeni. Si segna così una svolta il caso di, il 76enne ex vicesindaco di Garzeno (Como) e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, ucciso in casa a coltellate il 24 settembre. Leggi anche:, chi è il 17enne fermato per l’Un ragazzo di diciassette anni, italiano e residente a poca distanza dalla casa di, è stato fermato. Gli investigatori sarebbero riusciti a risalire a lui grazie a una, residuo di un taglio sotto ilsinistro, dalla quale sarebbe uscito il sangue che i carabinieri del Ris di Parma sono rinvenuto sul coltello che sarebbe stato usato dalper uccidere il 76enne. Il ragazzo è stato arrestato e trasferito nel carcere minorile ‘Beccaria’ di Milano.