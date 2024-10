Misteriosa epidemia allo zoo di Hong Kong: 11 scimmie morte per melioidosi. Ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ scattato l’allarme allo zoo di Hong Kong dopo che 11 scimmie sono morte a causa di un’infezione batterica, la melioidosi. L’area interessata è stata chiusa al pubblico dal 14 ottobre, quando le autorità hanno segnalato i primi decessi. Le scimmie, appartenenti a diverse specie (tra cui la scimmia De Brazza, la scimmia scoiattolo, i tamarini edipo e i saki dalla faccia bianca), erano ospitate in cinque gabbie separate. Dopo le autopsie, Kevin Yeung, ministro della Cultura e del turismo di Hong Kong, ha dichiarato: “I batteri provengono dal terreno, ma saranno necessari ulteriori esami per determinare la causa della morte anche delle ultime due scimmie”. La melioidosi, un’infezione causata dal batterio Burkholderia pseudomallei, presente nel suolo e nelle acque contaminate, non si trasmette solitamente da persona a persona o da animale ad animale. Ilfattoquotidiano.it - Misteriosa epidemia allo zoo di Hong Kong: 11 scimmie morte per melioidosi. Ecco di cosa si tratta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ scattato l’allarmezoo didopo che 11sonoa causa di un’infezione batterica, la. L’area interessata è stata chiusa al pubblico dal 14 ottobre, quando le autorità hanno segnalato i primi decessi. Le, appartenenti a diverse specie (tra cui la scimmia De Brazza, la scimmia scoiattolo, i tamarini edipo e i saki dalla faccia bianca), erano ospitate in cinque gabbie separate. Dopo le autopsie, Kevin Yeung, ministro della Cultura e del turismo di, ha dichiarato: “I batteri provengono dal terreno, ma saranno necessari ulteriori esami per determinare la causa dellaanche delle ultime due”. La, un’infezione causata dal batterio Burkholderia pseudomallei, presente nel suolo e nelle acque contaminate, non si trasmette solitamente da persona a persona o da animale ad animale.

