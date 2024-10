Milan, prima vittoria in Champions: Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Bruges a quota tre punti. Inizio subito aggressivo per il Milan, che prova a imporre il proprio ritmo, ma le prime occasioni sono del Bruges. La squadra belga si fa vedere in contropiede prima con il diagonale di Tzolis, parato da Maignan, e poi con il tiro da fuori di Ordonez, che colpisce la traversa. Dopo lo spavento iniziale, i rossoneri riprendono in mano il pallino del gioco e l’occasione arriva da calcio piazzato, ma Gabbia mette fuori di testa. Pochi minuti dopo è Pulisic, servito da Leao, ad avere l’occasione per il vantaggio, ma Mignolet para di piede. .com - Milan, prima vittoria in Champions: Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilfesteggia ladella sua stagione inLeague battendo il3-1. Decisivo il gol di, nel primo tempo, e lanella ripresa di. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio ila quota tre punti. Inizio subito aggressivo per il, che prova a imporre il proprio ritmo, ma le prime occasioni sono del. La squadra belga si fa vedere in contropiedecon il diagonale di Tzolis, parato da Maignan, e poi con il tiro da fuori di Ordonez, che colpisce la traversa. Dopo lo spavento iniziale, i rossoneri riprendono in mano il pallino del gioco e l’occasione arriva da calcio piazzato, ma Gabbia mette fuori di testa. Pochi minuti dopo è, servito da Leao, ad avere l’occasione per il vantaggio, ma Mignolet para di piede.

Milan-Bruges 3-1 - Hayen : “Nel primo tempo potevamo segnare prima noi - dobbiamo essere più cinici” - . Dopo le nostre energie erano finite, contro una squadra che ha molta qualità. ” The post Milan-Bruges 3-1, Hayen: “Nel primo tempo potevamo segnare prima noi, dobbiamo essere più cinici” appeared first on SportFace. In ogni caso quando giochi queste partite in Champions devi essere più cinico. Il tecnico del Bruges Nicky Hayen ha parlato nel post-partita del match di Champions League che ha ... (Sportface.it)

